Pourquoi le paresseux a-t-il un pelage vert ?

Des algues microscopiques y poussent, teintant ses poils de vert.

On imagine le paresseux solitaire… Mais il n'est pas si seul ! Son pelage héberge en effet un important écosystème : des algues microscopiques y poussent, teintant ses poils de vert. Grâce à leur aspect craquelé, ces algues sont alimentées en eau de pluie.

Plus de 980 scarabées observés sur un seul individu

Cette fourrure forme également un habitat idéal pour des champignons et de nombreux insectes. Plus de 980 scarabées ont par exemple été observés sur un seul individu. Pour certains papillons de nuit, la fourrure permet d'échapper aux oiseaux. Chez le paresseux à gorge brune, les scientifiques ont mis à jour des relations véritablement symbiotiques ; les papillons de nuit de sa fourrure pondent dans ses excréments, et les petits rejoignent à leur tour le pelage, apportant une importante quantité d’azote qui favorise la croissance des algues.

Les algues fournissent au paresseux des nutriments essentiels qu'il ne trouve pas dans les feuilles dont il se nourrit. Il les ingèrerait directement à travers la peau ou en léchant ses poils. D'autres théories existent sur les bénéfices que ces algues apportent au paresseux : elles pourraient servir de camouflage ou former une couche isolante.