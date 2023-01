Où vivent les quokkas ?





Découvert en 1696, le quokka, mascotte australienne, a été pris initialement pour un rat géant. En réalité, c'est un marsupial, qui porte son bébé dans une poche et qui appartient à la même famille que celle du kangourou. Il a la taille d’un chat. Sur l’île, il est le seul mammifère terrestre. Sa particularité ? Il semble afficher un sourire permanent, d’où son surnom “d’animal le plus heureux au monde”. S’il semble sourire constamment, ce n’est pas lié à une bonne humeur permanente mais à sa physiologie. Il s’agit de la forme naturelle de sa bouche.

En Australie, la nouvelle saison des incendies menace les koalas

Est-ce que le quokka est dangereux ?

Le quokka n’est pas dangereux. Il s'est admirablement adapté à la présence humaine, et il n’hésite pas à approcher les touristes et à visiter les maisons pour obtenir de la nourriture, même s’il vit plus particulièrement la nuit. C'est un pacifiste : il fait partie des rares animaux à ne pas entrer en conflit avec ses congénères pour se nourrir ou se reproduire. Il est herbivore et ne se nourrit que de feuilles d’arbres et d’arbustes. Mais il est prêt à tout pour survivre : si la mère est menacée, elle jettera son bébé hors de sa poche pour distraire l'agresseur et s'enfuir. Ce mammifère apprécie tout particulièrement l’humidité et les fourrés marécageux.

Comment vont les koalas 2 ans après les incendies en Australie

Quel est le prédateur du quokka ?

Malheureusement pour sa survie, il a beaucoup d’ennemis. L'arrivée d'espèces invasives comme le renard, le chat, le dingo ou le porc sauvage a réduit la population du quokka sur le continent australien. Le développement humain a aussi affecté négativement son territoire et a une incidence sur la destruction de son habitat. Les incidents qui ont lieu ces dernières années sur le territoire australien ont également un impact sur la survie du mammifère. Aujourd'hui, sa population diminue. Le quokka est surtout présent en Australie occidentale, et plus particulièrement dans le sud, dans la forêt de Jarrah, sur l’île de Bad, ou encore dans les environs de la ville de Perth. Sa présence la plus importante est concentrée sur l’île de Rottnest.

Des bénévoles aident les animaux victimes des incendies en Australie