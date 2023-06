Pourquoi les attaques d'orques contre les bateaux se multiplient

"Des orques nous attaquent !" De plus en plus de vidéos montrent des orques s'en prendre à des bateaux. Pourtant, ce phénomène n'existait pas il y a encore quelques années. Alors pourquoi font-elles ça ? On a posé la question au chercheur Christophe Guinet.