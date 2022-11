Quel lien entre vagues de chaleur et réchauffement climatique?

“On observe des vagues de chaleur qui sont plus intenses, plus fréquentes et plus précoces”

Quel est le lien entre météo et climat ?

Quand on a une vague de chaleur, comme en octobre, certains pointent directement le changement climatique. Et en même temps, des météorologues rappellent régulièrement qu’il ne faut pas confondre météo et climat. Pour y voir plus clair, Brut a interviewé Davide Faranda, chercheur au CNRS. Son métier c’est précisément d’étudier quels peuvent être les liens entre des épisodes de chaleurs anormalement élevées et le changement climatique. 7 questions très simples sur le réchauffement climatique

“Il y a toujours eu des vagues de chaleur. Mais ce qu’on peut relier au changement climatique de façon systématique, presque, maintenant, c’est l’intensité, c’est-à-dire qu’on observe des vagues de chaleur qui sont plus intenses, plus fréquentes, plus précoces - elles peuvent arriver au mois de mai/ juin -, et plus tardives, - comme la vague de chaleur qu’on a observée en octobre” explique Davide Faranda. Changement climatique : dès 1971, Total savait mais n'a rien fait

"1 °C de plus, ça peut vouloir dire 4 fois plus de vagues de chaleur"

Pourquoi il y a cette difficulté à faire le lien entre météo et climat rapidement sur un événement, et de déterminer, justement, le rôle du changement climatique précisément dans un épisode particulier ? “La météo répond à la question “comment je m’habille demain ?” Donc il s’agit d’éléments qui sont ponctuels et qui durent quelques jours, quelques semaines au maximum. Le climat, c’est l’ensemble des conditions météorologiques sur une échelle très longue, pour la WMO, l’Organisation mondiale de la météorologie, au moins 30 ans” précise Davide Faranda. Le réchauffement du climat sera pire que prévu en France

Le chercheur commente à propos du réchauffement climatique : “Avoir 38 ou 39 de fièvre, c’est pas la même chose. Ça entraîne des symptômes complètement différents. Quels sont les symptômes pour la Terre ? C’est les éléments extrêmes. Donc 1 °C de plus, ça veut pas dire deux fois plus de vagues de chaleur, ça peut vouloir dire 4 fois plus, 8 fois plus, et donc des choses pour lesquelles on peut pas s’adapter”.

Gaz à effet de serre dans l’atmosphère, zones de basse pression et de haute pression, anticyclones et cyclones, circulation atmosphérique… Le chercheur du CNRS explique dans la vidéo en détail quels sont les phénomènes et les facteurs qui rentrent en compte dans le changement climatique.