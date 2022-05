Synevyr, l'un des plus beaux paysages d'Ukraine

À la découverte du lac Synevyr

Le lac Synevyr est l'un des plus beaux paysages d'Ukraine. Caché au milieu d'une forêt de conifères et niché à près de 1.000 m d'altitude, c'est le plus grand lac naturel des Carpates ukrainiennes.

Le lac est apparu il y a environ 10.000 ans

Son nom vient d'une légende ancienne : Syn, la fille d'un comte local, fut prise d’un immense chagrin en apprenant le meurtre de son amour Vyr. Ses larmes auraient donné naissance au lac Synevyr. Sur place, une imposante sculpture commémore le mythe.

En réalité, le lac est apparu il y a environ 10.000 ans, lorsqu'un déplacement de roches a formé un barrage naturel retenant l'eau des ruisseaux. Limpide, le lac reflète la forêt et les montagnes environnantes. Sa taille varie au fil des saisons : il se vide partiellement à partir de l'automne et grandit au printemps avec la fonte des neiges. Au milieu, un ilot parfois immergé lui vaut un surnom : l'œil de la mer.

Une grande biodiversité

Alors que les visiteurs peuvent profiter du lac à pied, à cheval ou en radeau, des scientifiques s'intéressent depuis longtemps à sa biodiversité. Les marais et forêts qui bordent le lac abritent des espèces rares en Ukraine, comme la salamandre tachetée, le hibou grand-duc, la cigogne noire ou l'écrevisse à pattes rouges, une espèce considérée comme vulnérable.

Le site est reconnu comme une zone humide d'importance internationale et fait partie du Parc naturel national de Synevyr, créé en 1989. Celui-ci abrite aussi les montagnes alentour et un centre de réadaptation pour ours bruns. En 2008, le lac Synevyr a été élu parmi les sept merveilles naturelles d'Ukraine.