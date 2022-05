Tuto : Comment faire une boule de graisse pour oiseaux. 🐦🐤

Les conseils de Pia, animatrice nature Ă la Ligue pour la protection des oiseaux.

L'hiver est une période trÚs difficile pour les oiseaux, mais on peut les aider en fabriquant des boules de graisse.

Les « ingrédients » :

Graines de tournesol

2 cuillĂšres Ă soupe

Mélange orge, avoine, blé et maïs concassé Raisins secs non-salés

Graisse végétale

Les Ă©tapes :

Frotter pour ramollir légÚrement

Ajouter 6 cuillĂšres Ă soupe de graisse

Bien mélanger jusqu'à former une boule

Mettre au frigo pendant quelques minutes pour solidifier le tout

Que faire de sa boule ?

On peut placer la boule de graisse dans un jardin, dans un arbre ou en ville, sur un balcon ou une fenĂȘtre. On peut l'accompagner d'un point d'eau pour hydrater les oiseaux en hiver. L'hiver, c'est vraiment la saison la plus difficile pour les oiseaux parce qu'ils ont du mal Ă trouver leur nourriture.

La nourriture est ce qui leur permet de lutter contre les basses températures. En effet, le sol est gelé, il peut y avoir de la neige. Ils ont donc du mal à trouver des insectes, des graines ou des fruits pour se nourrir. La Ligue pour la protection des oiseaux recommande de nourrir les oiseaux uniquement durant l'hiver, de mi-novembre jusqu'à fin mars.

Pendant cette pĂ©riode, il est trĂšs important de ne jamais arrĂȘter de nourrir les oiseaux quand on a commencĂ©, ça peut les perturber et porter atteinte Ă leur survie. Au printemps, quand les beaux jours arrivent, on peut commencer Ă diminuer progressivement l'apport en nourriture jusqu'Ă stopper dĂ©finitivement.

Pour l'installer, dĂ©poser la boule dans une assiette et fixer la ficelle en creusant un petit trou Si vous la dĂ©posez au sol, dans un espace dĂ©gagĂ©, ça va permettre aux oiseaux de voir les prĂ©dateurs arriver et d'Ă©viter le danger. Chaque espĂšce d'oiseaux possĂšde des besoins spĂ©cifiques, c'est pour ça qu'on peut utiliser des mĂ©langes de graines qui vont ĂȘtre adaptĂ©s au plus grand nombre d'espĂšces.

Quelques erreurs Ă Ă©viter

Éviter tout ce qui est aliments salĂ©s, pain, biscotte. Faites attention aux filets autour des graines, ce n'est pas prĂ©conisĂ© parce que ça peut ĂȘtre dangereux pour les oiseaux. Il est important de nettoyer rĂ©guliĂšrement les zones de nourrissage et leurs alentours, parce que ça Ă©vite la transmission des maladies entre les diffĂ©rents oiseaux.

L'avantage de faire ses propres boules de graisse, c'est que c'est trĂšs intĂ©ressant au niveau Ă©conomique. Et en plus de ça, on contrĂŽle totalement ce qu'on met dedans. LĂ , on a utilisĂ© de la graisse vĂ©gĂ©tale, que l'on prĂ©fĂšre Ă la graisse animale. Le mĂ©lange de graines est non-salĂ© et on sait d'oĂč elles proviennent. Et ça peut ĂȘtre un plaisir de pouvoir observer les oiseaux venir se nourrir en hiver et observer leur comportement !