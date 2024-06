Clara Michielini, de l'ONG A Voté, à l’origine du projet, explique : "Plan Procu, c'est né d'une initiative de l'ONG A Voté, dont je fais partie. Nous, on s'est lancés en 2021 avec l'idée de lutter contre tous les freins à l'accès au vote." Elle ajoute que leur objectif est de "créer la rencontre entre des citoyens" - d'un côté ceux qui ne peuvent pas voter le jour des élections, et de l'autre des volontaires prêts à porter leur procuration.

"On a un système informatique qui nous permet de regarder l'adresse du bureau de vote de la personne qui a besoin d'une procuration et l'adresse du volontaire", mentionne Clara Michielini. Elle poursuit : "Et donc on va les connecter au niveau des communes, des départements quand on a personne dans la même commune. Et puis, à partir de là, ça va nous établir un score. Et ceux qui sont les plus proches, on va les connecter ensemble." Les deux personnes reçoivent ensuite un mail commun.

Une procédure sécurisée basée sur la confiance





Pour s'assurer de la fiabilité du processus, Clara Michielini souligne : "La procuration, c'est avant tout un sujet de confiance. On a une charte sur le site qui l’indique aussi." Elle ajoute que chaque citoyen ne peut porter qu'une seule procuration et que "les demandes de matchs, tout est vérifié à la main. Donc s’il s’avérait qu’on avait des faux profils qui arrivaient par exemple, on pourrait les détecter." De plus, les utilisateurs doivent fournir leurs informations personnelles complètes : nom, prénom, date de naissance, adresse postale. "S'il devait y avoir un quelconque activisme sur le sujet, finalement, on aurait l'ensemble des données personnelles. Et puis pour porter une procuration, il faut bien que la personne aille derrière en gendarmerie, et termine le processus", explique-t-elle.

Plan Procu vise à faciliter l'accès au vote en mettant en relation des citoyens dans l'impossibilité de se rendre aux urnes avec des volontaires prêts à porter leur procuration, tout en garantissant un processus sécurisé basé sur la confiance mutuelle. Plan Procu vise à faciliter le processus de procuration pour les électeurs lors des élections législatives anticipées. Cette plateforme en ligne permet aux citoyens de s'identifier et d'être mis en relation pour s'échanger des procurations de manière sécurisée.

En période de forte abstention, une telle initiative pourrait contribuer à mobiliser l'électorat. L'association entend ainsi se démarquer des campagnes partisanes et proposer un service impartial à tous les électeurs, quelle que soit leur affiliation. Avec la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par Emmanuel Macron, cette plateforme pourrait bien trouver son public lors du prochain scrutin législatif.