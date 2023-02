“L'envie et la motivation prenaient le dessus sur tout le reste”

“L'école, moi, je savais que ce n'était pas fait pour moi. Je me sentais différente, en fait, des autres de mon âge. J'avais envie de travailler, forcément que ça nous pousse à vouloir devenir entrepreneuse plus tôt.” Maëna a 17 ans, et est déjà dans le monde professionnel. Toiletteuse pour chiens, elle travaille à Marboz, dans l’Ain. Elle est la propriétaire de son salon "Ambiance Canine" toute seule, même en étant mineure, et en est très fière.

“J'avais l'envie de travailler tout de suite et de ne pas attendre”

Toute cette aventure a commencé très tôt pour elle, dès sa formation pour son métier. “Quand j'ai fait mon stage de 3e, déjà, je me suis dit: ‘Ce salon, je veux qu'il soit à moi.’ Mais normalement, il devait être vendu et finalement quand il ne s'est pas vendu, je me suis dit que c'était peut-être un signe. Et en fait, quand j'ai fait ma formation ici, je me suis dit : ‘C'est bon, je connais les clients, je m'entends bien avec eux, je suis bien ici. En plus, j'habite pas loin.’ Et puis, j'avais pas envie de retourner sur les bancs de l'école parce que ça ne m'intéressait pas d'apprendre des choses qui n'étaient pas en rapport avec ce que je voulais faire”, explique la jeune toiletteuse.

“J'avais l'envie de travailler tout de suite et de ne pas attendre, et puis, l'ancienne propriétaire, le fait que je sois jeune, ça ne l'a pas du tout dérangée. Elle a décidé de me revendre le salon et moi, j'ai décidé de le reprendre aussi. J'ai commencé toutes les démarches à 16 ans. C'est très compliqué, parce qu'on a une administration en France qui ne nous aide pas beaucoup, qui est très, très longue…”, continue Maëna.

“Il faut juste croire en vous”

Elle a enfin pu racheter l’entreprise et en devenir la propriétaire. Mais pour cela, elle a également dû passer devant le juge, car les mineures ne peuvent pas, normalement, tenir un commerce en tant que professionnel. “Il a fallu que je demande l'émancipation au juge. Et il a fallu aussi qu’elle m'accorde un droit de commerce, pour pouvoir être commerçante. La juge, c'était sa première fois, en fait. Comme à beaucoup de banques, ils m'ont tous dit que c'était la première fois qu'ils voyaient quelqu'un d'aussi jeune. À 16 ans, être en train de signer des papiers de banque…”, sourit la jeune fille.

Les clients et leurs chiens sont très contents qu’elle ait repris l'entreprise. “Les clients sont justement, très surpris que je sois aussi jeune, et ils sont super contents de voir que ça marche et puis que j'ai envie de le faire. Ça tourne à mon avantage parce que les clients sont curieux de voir comment une jeune travaille, tout ça.”

Maëna n’a jamais douté d’elle et de ses capacités. “L'envie et la motivation prenaient le dessus sur tout le reste, sur les peurs, sur tout, donc je ne me suis pas forcément posé de questions. Le seul moment où, j'avoue, j'ai eu un peu des doutes, c'est quand je suis arrivée le 25 matin. J'ai commencé à travailler toute seule, je me suis dit : ‘Là, il va falloir que tu passes la journée toute seule. Est-ce que tu vas y arriver ?’”, se rappelle-t-elle. “Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui tenteront de vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'y arriverez jamais et il ne faut surtout pas les écouter. Il faut juste croire en vous, croire en votre motivation, et puis faites vraiment ce que vous avez envie.”

