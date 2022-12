Amber Heard fait appel de sa condamnation face à Johnny Depp

Depuis le procès, l’image de Johnny Depp semble réhabilitée

Il y a 6 mois dans le procès très médiatique qui opposait Amber Heard à Johnny Depp, l'actrice avait été condamné à verser 10 millions de dollars. Son ex-mari l'accusait de diffamation pour un article du Washington Post de 2018, dans lequel elle déclarait avoir été victime de violences domestiques. Elle avait tenté de faire annuler le verdict en juillet signalant une irrégularité dans la sélection du jury. Sa demande avait été rejetée. En août, elle avait engagé une nouvelle équipe d'avocats pour préparer son procès en appel. Johnny Depp vs Amber Heard : le procès qui affole la toile

Leur dossier de 68 pages a finalement été déposé la semaine dernière. Il conteste la décision du juge d'avoir exclu certaines preuves du dossier dont des notes de thérapeutes. Selon eux, le procès aurait dû avoir lieu en Californie, où le couple vivait, et non pas en Virginie où le Washington Post héberge ses serveurs. Les avocats demandent que le verdict soit annulé soit par un abandon des charges soit par un nouveau procès. Depuis le procès, l’image de Johnny Depp semble réhabilitée. L'acteur est apparu dans le défilé Savage X Fenty de Rihanna, il va réaliser un biopic sur Modigliani et sera à l’affiche du prochain film de Maïwenn dans le rôle de Louis XV. Depp-Heard : quel impact sur le mouvement MeToo ?