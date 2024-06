Antonio, 25 ans, apprenti charpentier au château de Guédelon

Le chantier de Guédelon, un chantier unique en France





Le chantier de Guédelon, situé en Bourgogne-Franche-Comté, est un projet ambitieux visant à construire un château médiéval en utilisant uniquement les techniques et les matériaux du XIIIe siècle. Initié par Michel Guyot, le propriétaire du château, et Maryline Martin, fondatrice du projet, ce chantier rassemble des artisans passionnés tels que des maçons, des charpentiers, des bûcherons et des forgerons, qui travaillent ensemble pour faire revivre l'architecture et les savoir-faire de l'époque.

Une expérience immersive dans l'histoire





En visitant le chantier médiéval de Guédelon, les visiteurs ont l'opportunité de plonger dans l'histoire et de découvrir les techniques de construction utilisées au Moyen Âge. Florian Renucci, maître d'œuvre du projet, veille à ce que chaque détail soit fidèle aux méthodes de l'époque. Les tailleurs de pierre façonnent les blocs qui serviront à ériger les murs du château, tandis que les charpentiers assemblent les poutres en bois pour les toitures et les planchers.

Un musée vivant de l'artisanat médiéval





Au-delà de la construction du château, Guédelon est devenu un véritable musée vivant de l'artisanat médiéval. Les visiteurs peuvent observer les artisans à l'œuvre et découvrir les différents métiers qui étaient essentiels à la construction d'un château au XIIIe siècle. Des visites guidées sont organisées pour permettre au public de mieux comprendre les techniques utilisées et l'histoire du chantier.

Un projet pédagogique et culturel





Le chantier de Guédelon est également un lieu d'apprentissage et de transmission des savoir-faire ancestraux. Des jeunes comme Antonio, qui a quitté ses études de philosophie pour devenir apprenti charpentier, ont l'opportunité d'apprendre un métier tout en participant à un projet historique unique. Le chantier accueille également des scolaires et propose des ateliers pédagogiques pour sensibiliser les nouvelles générations à l'importance de la préservation du patrimoine et des techniques traditionnelles.

Combien de temps faudra-t-il pour achever la construction du château de Guédelon ?

La construction du château de Guédelon devrait durer plus de 30 ans au total. Commencé en 1997, le chantier avance au rythme des techniques médiévales, ce qui explique la durée relativement longue du projet. Cependant, cette approche permet de garantir l'authenticité et la fidélité aux méthodes de construction de l'époque. La fin des travaux du château de Guédelon sont estimés à l'horizon 2029.





Est-il possible de visiter le chantier de Guédelon ?

Oui, le chantier médiéval de Guédelon est ouvert au public. Les visiteurs peuvent découvrir le site, observer les artisans au travail et participer à des visites guidées pour en apprendre davantage sur les techniques de construction médiévales et l'histoire du projet. Le chantier propose également des ateliers pédagogiques pour les scolaires et les familles, permettant une immersion complète dans l'univers du Moyen Âge.