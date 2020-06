Assa Traoré, du collectif La vérité pour Adama, répond à Rémy Buisine

Retrouvez l’entretien de Rémy Buisine avec Assa Traoré

Après la marche du 2 juin contre les violences policières, qui a rassemblé 20.000 personnes devant le tribunal de Paris, Brut a retrouvé Assa Traoré, du collectif La Vérité pour Adama.

Notre reporter Rémy Buisine s’est entretenu avec Assa Traoré, sœur d’Adama Traoré et figure de la lutte contre les violences policières. Son frère est décédé en 2016 après un contrôle de gendarmes et un plaquage ventral.

« Nous avons des experts racistes »

Depuis, les thèses des gendarmes et de la famille sur les causes de la mort du jeune homme s’opposent. Mais le 2 juin, une nouvelle contre-expertise demandée par la famille d'Adama Traoré a estimé que le plaquage ventral des gendarmes était à l’origine de sa mort.

« Nous avons des experts racistes. Il faut savoir que dans l’expertise du 29 mai [qui conclut que le plaquage ventral n’a pas causé la mort d’Adama], on parle de ‘’sujet de race noire’’. On dit qu’il est mort de cause cardiaque. Je tiens à préciser que ces experts ne sont même pas experts en cardiologie, mais en gériatrie », rappelle Assa Traoré.