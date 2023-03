Autiste Asperger, Samuel a ouvert sa propre crêperie ambulante

LA BELLE HISTOIRE DE LA SEMAINE. "Ils ne voulaient pas de moi, alors je me suis dit que je me débrouillerais !" Samuel a 29 ans, il est autiste Asperger, et après avoir passé 151 entretiens d'embauche, il a décidé d'ouvrir sa propre crêperie ambulante.