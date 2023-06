Les vacances d’été raccourcies ?

Durant trois jours, Emmanuel Macron est à Marseille dans le cadre de la seconde phase de son plan “Marseille en grand”. Mardi, pendant son déplacement dans une école à Marseille, le président a déclaré qu'il fallait "rouvrir le débat du temps scolaire dans l'année", qui est selon lui “une des grandes autres hypocrisies françaises”. Il a affirmé que la durée actuelle des vacances d'été entraîne des inégalités d'apprentissage entre les enfants.

Il explique notamment que des compétences acquises un mois ou un mois et demi avant l'arrêt des cours étaient détruites avec les vacances scolaires. Il n’a pas précisé quelle pourrait être la nouvelle durée des congés, ni quand ces changements pourraient entrer en vigueur, mais il a d'ores et déjà écarté la possibilité de mettre cette mesure en application à la rentrée prochaine.

Une nouvelle fois remis en cause, les syndicats enseignants dénoncent un “coup de com” du président et expliquent que le sujet mérite une réflexion plus approfondie.

