Brut était au championnat du monde de pull moche

“Les règles, c'est de créer le pull le plus moche”

“Ça fait un peu une grande famille de moches.” À Albi, en Occitanie, la 6e édition du championnat du pull de Noël moche a eu lieu, le samedi 3 décembre. Une occasion pour tous les amoureux des pulls en laine ou tricoté de se retrouver, et de partager leur créativité. “Nous, on ne sait pas tricoter, on ne sait que crocheter, donc on a tout crocheté à la main”, explique une participante, en pull et robe de majesté rose. “Mais là, il fallait que ça soit moche, donc… on a fait du too much.” Une vie : le pull de Noël moche

D’autres ont des pulls tout aussi originaux, comme un sur le thème du calendrier de l’avent. “Comme ça, il y a un petit cadeau par jour, il y a le petit carré de chocolat, le bonbon… C'est très chouette de voir les gens s'animer en le voyant, et voilà, ils sourient. Ça nous ramène du soleil.” D’autres ont des objectifs moins définis, mais tout aussi prêts à s’amuser. “Notre association s'appelle Les Zigotos. Et on se produit un petit peu là où on nous demande. Par les temps qui courent, on se régale de se retrouver déjà entre copains et de pouvoir faire une manifestation comme ça.” Louer des jouets, une proposition plus écologique pour Noël

Pour les jurés, “grosse responsabilité…”

“On avait un copain qui avait un pull moche et qui grattait, donc on lui a dit, avec un petit coup dans le nez, qu'il pourrait participer au championnat de pull moche… Et bingo! On a fait le championnat de pull moche et on est à la sixième édition cette année”, explique Julie, organisatrice du championnat. Micka est membre du jury. Pour lui, ses critères de sélection pour les gagnants sont : “vraiment la beauté. La beauté, l'originalité, la qualité de la laine, s'il y a laine, et la couleur. Grosse responsabilité… Il y a quand même un panier garni au bout, de la charcuterie et tout.” Une vie : Mariah Carey