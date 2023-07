“Je crois que l'amitié peut faire place à une très grande différence”





“On a tendance à penser que les amis doivent nous ressembler, dans notre personnalité, mais aussi dans les valeurs qu'on partage, dans les idées, les croyances qu'on peut avoir. Il y a cette idée que la ressemblance serait une condition de l'amitié. Cela vient d’une conception antique. Aristote, Platon, Cicéron, ont cette même idée générale que l'amitié est un pont, une forme de relation spéculaire où l'autre est un miroir de nous-même, et à partir du moment où ce n'est plus le cas, que ce n’est pas le cas, il n’y a pas d’amitié. Moi, je crois que l'amitié peut faire place à une différence, voire une très grande différence.” Emma Carenini est professeure de philosophie. Elle s’interroge pour Brut sur la notion de partage de valeurs communes : élément essentiel ou non dans une amitié ?

“On connaît la phrase de Montaigne sur son ami La Boétie: "Parce que c'était lui, parce que c'était moi.” Ce qu'il veut dire, c’est qu’ils sont amis pas seulement parce qu'ils se ressemblent, ce n'est pas ça qui est important. Ici, l'amitié, ce n'est pas une relation miroir, c'est une relation de deux singularités qui se rencontrent et qui s'accordent” explique la professeure de philosophie. Emma Carenini prend l’exemple de deux juges de la Cour suprême américaine : “Scalia, un conservateur, et Ginsburg, qui est plutôt une juge progressiste et défenseure des droits des femmes, deux personnes que tout oppose frontalement même sur des questions comme le droit à l'avortement ou la peine de mort, et qui pourtant sont des amis, qui passent le Nouvel An ensemble, leurs enfants sont des amis…”

Vivre sous la conduite de la raison, c’est s’offrir la possibilité de “s’unir” en amitié





Si cette amitié, que pourtant tout pourrait opposer, fonctionne, c’est selon Emma Carenini, parce que “les deux amis sont capables d'engager une discussion rationnelle, c'est-à-dire de passer sur le terrain de la raison. Et c'est ce que dit Spinoza: plus les personnes dans une société vivent sous la conduite de la raison, plus elles peuvent s'unir, parce qu'on va pouvoir argumenter sur un terrain rationnel. Au contraire, l'affect a tendance à nous séparer.”





“Une amitié où la divergence idéologique n'est pas un obstacle est forcément une amitié où les amis font un effort rationnel pour mettre de côté leur affectivité, leur adhésion affective à des valeurs qui ont été héritées du milieu familial, d'amis, etc., et qui vont faire cet effort rationnel pour pouvoir essayer de comprendre l'autre, de discuter avec l'autre, avec la raison et non pas avec les émotions, parce que les émotions, forcément, ça amène à la colère, à des disputes. C'est un facteur de divergences” affirme la professeure de philosophie.

Rester avec ami avec quelqu’un qui ne partage les mêmes valeurs est notamment possible en évitant “certains sujets. Et il me semble que ce n'est pas là une forme de fuite ou de compromis. Pour moi c'est parce qu'on les aime qu'on évite ces sujets. Et le jour où on se dispute sur ces sujets, en fait, pour moi, c'est un peu le signal qu'on avait, au préalable ou a priori, envie que l'amitié se termine”.

