C'est quoi la Toussaint ?

“Ça n’a pas toujours été le 1er novembre”

"C'est une fête catholique qu'on ne comprend pas toujours. Même, d'ailleurs, les cathos ne savent pas toujours l'expliquer. Pourtant, pour une fois, c'est simple : tout est dans son nom." La Toussaint, qui se tient tous les 1er novembre de chaque année, n'est pas qu'un jour férié: c'est avant tout une fête religieuse. Mais quelle est l'histoire de la Toussaint? "Toussaint, tous saints, on célèbre tous les témoins du Christ qu'on a connus sur Terre. Ces fameux saints, ceux qui sont connus, reconnus par l'Église. Et tous ceux qui sont restés dans le secret", explique soeur Albertine. "À partir du 4e siècle, on a choisi de fêter les martyrs. Donc, c'est ceux qui sont morts pour leur foi. Et après, ça a évolué et finalement, on a décidé de fêter tous les saints, pas juste les martyrs", ajoute-elle.

"Ça n'a pas toujours été le 1er novembre. Avant, c'était plutôt près de la Pentecôte. Mais c'est le pape Grégoire IV qui a choisi que, finalement, ce soit proche de fêtes païennes ; en gros, à côté d'Halloween." Mais attention, la Toussaint n'est pas à confondre avec la fête des morts. "C'est juste le lendemain de la fête des morts et ce n'est pas un jour férié. Le jour de la fête des morts, on a l'habitude d'aller au cimetière pour prier sur les tombes de nos familles, mais en fait, on le fait le jour d'avant parce que c'est un jour férié. Ce sont deux jours distincts mais qui sont collés. (…) C'est férié, parce que c'est considéré comme une fête importante dans le calendrier chrétien. Donc, vu qu'on est dans un pays où on suit le calendrier chrétien, c'est devenu un jour férié au 20e siècle."