Ce que dit Emmanuel Macron de Marine Le Pen

“Je n’ai pas le sentiment que ce soit l’incarnation de la douceur”

“Elle est née dans un château de parti et elle donne des leçons. Elle se prétend du peuple mais elle est une héritière”.

Au second tour de la présidentielle 2022, l’histoire semble se répéter : cinq ans plus tard, Emmanuel Macron affronte de nouveau la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen.

“Le projet de Madame Le Pen, c’est le projet de repli, du protectionnisme, du nationalisme, de l'isolationnisme”. Retour sur ce que pense Emmanuel Macron de Marine Le Pen.

“Je combats à peu près tout de ses idées, de ses valeurs, de ses principes”

À quelques jours du débat du second tour, Emmanuel Macron déclarait : “C’est quelqu’un que je respecte et avec qui je débattrai et, je vais vous dire, je la respecte d’autant plus qu’elle a convaincu plus de 8 millions de nos compatriotes.”.

A l’issue du premier tour, Marine Le Pen a remporté 23,15% des voix contre 27,84% pour Emmanuel Macron.

“Climatosceptique", “démagogue”, “héritière”, …

L’opinion d’Emmanuel Macron sur la candidate du Rassemblement National est sans équivoque : “Marine Le Pen est une héritière du système politique français”.

Emmanuel Macron a également déclaré : “Elle a hérité de son parti, elle a hérité de son père, elle a hérité de ses idées.”

“Elle est pour diviser le pays et sortir des millions de femmes et d’hommes en disant ‘vous n’avez rien à faire chez nous’.”

Lors de sa campagne, dans l’entre-deux-tours en 2017, l’actuel président avait affirmé : “Le peuple, elle s’en moque, au fond.”

Depuis 1974, date de la création du grand débat, les différents candidats aux présidentielles ont réussi à marquer les esprits avec des rhétoriques. Retrouvez toutes les répliques cultes des débats de l’entre-deux-tours.

En France, les deux candidats s’opposent depuis plusieurs années, affrontant leurs idées respectives, notamment en période de présidentielle. C’est la deuxième fois consécutive qu’Emmanuel Macron et Marine Le Pen se rencontrent lors du second tour de l'élection présidentielle à l’occasion du grand débat.