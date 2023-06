Un salon de beauté pour redonner confiance aux femmes

Une coiffure à 3 euros, des prestations esthétiques à 1 euro, dans ce salon, la mise en beauté est à prix réduit. Car le but ici n’est pas de voir le côté business mais plutôt de travailler sur la prise de confiance de ces femmes. “L'objectif du salon, c'est de travailler sur la confiance et l'estime de soi, dans le cadre des parcours d'insertion socioprofessionnelle des personnes. C'est vraiment qu'elles reprennent de l'amour de soi, qu'elles trouvent ici de la considération. Voilà, qu'on puisse faire ressortir leurs ressources parce que c'est des personnes qui ont plein de ressources mais qui n'en ont pas du tout conscience”, explique Léah, travailleuse sociale et coordinatrice du salon Joséphine.

Cette association déménage gratuitement les femmes victimes de violences conjugales





Pari réussi, ces femmes, après les prestations prodiguées par Lucy, socio-esthéticienne, se trouvent belles et surtout détendues. C’est le cas de Gaëlle. “C'est l'assistante sociale de la CAF qui connaît bien mon histoire et qui m'a fait une prescription pour que je vienne au salon. Je faisais plus rien, je faisais plus à manger, je faisais plus le ménage, je m'occupais juste de mon fils. Quand il y a un enfant qui arrive, il y a trois nouvelles personnes : le papa, la maman et l'enfant. Et on n'a pas réussi à gérer tout ça. Il y a eu de la violence qui s'est installée dans notre couple. Ici, je me retrouve parce que moi, j'étais totalement éteinte. Prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, parler, moi, ça me fait du bien de parler. J'ai vraiment envie d'être moi, je m'aime de plus en plus et je pense que je mérite pas tout ce qui s'est passé”, explique Lucy.

Un jour dans un centre d'hébergement Caritas d'urgence pour femmes





Pour Emma, mère de deux enfants en bas âge, elle éprouve le même ressenti : celui de complètement s’oublier. “J’ai beaucoup de tâches à faire et vu que j'ai deux bébés toute seule, du coup, des fois, je m'oublie complètement. Là, je suis fatiguée. On décharge tout, là. J'avais perdu confiance en moi. J'avais peur. Je vivais avec quelqu'un mais j'avais toujours la peur envers moi. Je dormais toujours avec la peur. Du coup, je me disais : ‘mais il peut venir ici, il peut me frapper’. Même si c'est qu'une seule fois par mois, je sais qu'il y a un endroit où retrouver seule, sans mes enfants, me détendre, quelqu'un qui prend soin de moi. Du coup, ça me rassure beaucoup”, confie Emma.

Une application pour aider les femmes à se mettre en sécurité





“Elles ont le sourire”

Pour Lucy, ces prestations sont une réussite. Elles permettent à ces femmes de se décharger de leur émotion et de se reconnecter à elle-même. “Quand on sort de cette cabine, elles ressortent déjà souriantes, déchargées des émotions, enfin, libérées des épaules. Elles sont plus droites, elles ont le sourire. Déjà, rien que ça, c'est un grand pas”, ajoute Lucy. Pour sa part, Léah est admirative de ces femmes et de leur parcours : “Je suis admirative des parcours de vie que je peux entendre, notamment des parcours migratoires, de femmes qui ont eu beaucoup de violences. On parle de violences conjugales, mais aussi, voilà, ça englobe des violences financières, morales. Beaucoup d'entre elles ont acquis une certaine forme de résilience, et ça, c'est fort”, termine-t-elle.

Ils coiffent gratuitement les sans-abri et les plus démunis