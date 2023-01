Ces personnalités qui nous ont quittés en 2022

Pelé, Vivienne Westwood, ou Jean-Pierre Pernaut…

La fin de l’année 2022 a été marquée par le décès du joueur de football Pelé, qui nous a quitté à l’âge de 82 ans, des suites d’un cancer. Il était considéré comme le meilleur joueur du 20e siècle, et inscrit plus de 1000 buts durant sa carrière. Il a également gagné trois fois la Coupe du monde avec le Brésil. Le même jour, Vivienne Westwood, créatrice de mode, décède. Elle était connue pour sa représentation du monde punk dans les défilés, et était très engagée sur la question écologique. L’histoire de Pelé

Cette année, Igor Bogdanoff meurt le 3 janvier, soit quelques jours après son frère, Grichka. Ils avaient tous les deux contracté une forme grave du Covid-19. Ils s’étaient fait connaître sur la télévision française dans les années 1980, dans leur émission de vulgarisation scientifique Temps X. Comment l'acteur Gaspard Ulliel voyait son métier

La reine Elizabeth II est aussi décédé à 96, quittant son peuple Anglais. Son fils, Charles III, succède au trône. Elle avait régné pendant 70 ans, voyant défiler devant elle pas moins de 15 Premier ministres. 750 000 Britanniques été venus lui rendre hommage avant ses obsèques. Funérailles de la reine : qui était Elizabeth II ?

Autre personnage phare de la télévision française, Jean-Pierre Pernaut est également décédé. Il a présenté pendant 33 ans le 13h sur TF1. Personnalité très appréciée, il avait présenté sa dernière émission le 18 décembre 2020. Il meurt des suites d’un cancer aux poumons. Jean-Pierre Pernaut : 33 ans de JT