Coca-Cola, n°1 en pollution plastique dans le monde

10% des déchets plastiques mondiaux viennent de Coca-Cola

Le collectif “Break free from plastic”, qui regroupe 2000 associations, vient de sortir son rapport sur les entreprises qui polluent le plus. Pour la cinquième fois consécutive c’est Coca-Cola qui arrive en tête. Elles alertent sur la pollution plastique en Méditerranée

Chaque année le collectif effectue du ramassage de déchets dans 87 pays pour voir qui produit le plus de plastique. En 2022, c’est 31 000 produits Coca-Cola qui ont été trouvés dans une quarantaine de pays, deux fois plus qu’en 2021 et trois fois plus qu’en 2018. En 2021, le collectif avait estimé que 10% des déchets plastiques mondiaux provenaient de la même enseigne. Plastic Odyssey : un tour du globe pour sensibiliser à la pollution plastique

Pourtant en 2018, Coca-Cola avait signé un accord avec la fondation Ellen MacArthur et le programme des nations unies, dans lequel elle promettait de réduire de 20% l’utilisation de plastique vierge d’ici 2025. Pour l'instant, le volume d’emballage plastique est passé de 3 à 3,2 millions de tonnes entre 2019 et 2021. C’est 100 milliards de bouteilles en plastiques qui sont produites par an par la marque. Une application qui permet d'agir à la source de la pollution plastique des océans

Selon Greenpeace, la production de ces bouteilles représente 15 millions de tonnes d’émissions de CO2. L'équivalent de ce qu’émet le Cambodge chaque année. La marque est pourtant le sponsor de la COP27, la conférence des Nations Unies pour discuter du réchauffement climatique. Une association que beaucoup ont trouvé incohérente. Que deviennent les bouteilles en plastique que l'on jette ?