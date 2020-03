Comment la cocaïne envahit la France

Le business de la cocaïne expliqué par Roberto Saviano

Sa série ZeroZeroZero nous plonge dans l'économie de la cocaïne. Roberto Saviano est sous escorte policière permanente depuis son enquête sur la mafia napolitaine, en 2006.

Le journaliste italien Roberto Saviano a écrit la série ZeroZeroZero, qui nous plonge dans l'économie de la cocaïne. Il est par ailleurs sous escorte policière permanente depuis son enquête sur la mafia napolitaine, en 2006. Pour Brut, il explique comment fonctionne le commerce de la cocaïne.

La cocaïne consommée en France provient essentiellement de Colombie. La plupart du temps, la cocaïne en provenance d’Outre-Atlantique est acheminée en France par bateau. En 2017, 17,5 tonnes ont été saisies par les douanes françaises. En France, la cocaïne est la drogue illicite la plus consommée après le cannabis. Elle est responsable de 26 % des décès par overdose.

La majeure partie de la cocaïne provient de trois pays : Colombie, Pérou, Bolivie

La Mafia est présente en France depuis longtemps. Et c’est une bonne chose que les Français emploient ce terme. Il existe en France une organisation criminelle très organisée, très puissante et qui possède de solides alliances, puisque c’est une structure internationale. La majeure partie de la cocaïne consommée dans le monde provient de trois pays : Colombie, Pérou, Bolivie. Ce marché est le monopole des cartels mexicains de la même façon que les biens de consommation sont devenus le monopole d’Amazon et les films celui de Netflix.

L’acheminement se fait de deux façons. À l’aveugle, c’est-à-dire sans que le commandant du navire sache quoi que ce soit. La cocaïne est alors dissimulée dans les produits que le commandant transporte, mais il n’en sait rien. Autre solution : le commandant ou les responsables du bateau savent parfaitement qu’ils transportent de la cocaïne. Une fois arrivée en Afrique, la cocaïne est stockée dans des entrepôts, puis transportée par camion à travers le désert. Au Maghreb, elle est transférée dans de petites embarcations, souvent des voiliers, et vient inonder les plages.

Rotterdam est l’un des ports préférés des narcotrafiquants qui vendent la coca en France

Il y a une autre possibilité, très courante. La cocaïne arrive dans les ports français ou néerlandais. Rotterdam est en effet l’un des ports préférés des narcotrafiquants qui vendent la coca en France. La cocaïne arrive alors dans des containers. Pourquoi passer par des ports importants, comme Rotterdam ? Parce que plus le port est rapide, plus la cocaïne est difficile à repérer.

Si la police décide de passer au crible chaque container et de faire des contrôles avec des chiens, un scanner… le passage en douane n’en finit plus. Et les entreprises expéditrices refusent alors de continuer à travailler avec le port. Et donc la distribution de la cocaïne, du cannabis, de la marijuana, de l’ecstasy, du crack, du captagon, et de la méthamphétamine est entièrement gérée par les organisations criminelles locales françaises.

L’argent finit dans les banques

Où finit tout cet argent ? Dans les banques françaises. Où finit tout cet argent ? Dans les banques luxembourgeoises. Et que fait-on de toute cette quantité d’argent qui circule ? Des buildings, des immeubles, des maisons. On le recycle dans des sociétés qui collectent les déchets, dans la distribution du pétrole, les grands supermarchés, les magasins, les commerces alimentaires, les fonds financiers. Et l’économie y gagne. C’est de l’argent liquide qui vient alimenter tous les jours l’économie légale française.