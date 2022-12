Comment optimiser ses congés pour 2023?

Plusieurs week-ends de trois jours sont attendus

Cette année, vous aurez l'occasion d'avoir plus de jours de repos. Beaucoup de jours fériés tombent un lundi. En tout, vous pourrez profiter de 6 week-ends prolongés pendant l'année. Il y a, notamment, le 10 avril avec Pâques. Le mois de mai sera le plus férié, avec le 1er mai grâce à la fête du Travail, le 8 mai avec l'armistice, et le 29 mai avec la Pentecôte. On compte également les fêtes de fin d'année avec le jour de Noël le 25 décembre.

La fête nationale du 14 juillet tombe un vendredi, ce qui vous permettra également de profiter d'un week-end de 3 jours. Deux jours fériés vous permettront d'avoir un pont de 4 jours en ne posant qu'un congé: le jeudi de l'Ascension, le 18 mai, et l'Assomption, le mardi 15 août. La Toussaint, elle, tombera en milieu de semaine, un mercredi, et le 11 novembre, un samedi.