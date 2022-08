Dans cette ville du Var, il ne pleut pas depuis un an

“À Seillans, vous savez, nous avons des problèmes d’eau”

“C’est la sécheresse qui sévit très, très durement. Il ne pleut pas. Et il ne pleut pas depuis un an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente !” Dans le Var, le village de Seillans doit faire face à une pénurie. Depuis avril, c’est un camion-citerne, qui vient six fois par jour, qui réapprovisionne les habitants en eau en attendant la pluie. “Il y a eu quelques petites pluies, mais très insuffisantes. Elles sont restées en surface. Et la nappe phréatique, qui est la réserve d’eau de nos sources, eh bien, elle s’épuise.” Sécheresse : comment en est-on arrivé là ?

À cause des sécheresses observées, les Seillanais sont obligés depuis plusieurs mois de restreindre leur consommation en eau. “Moi, je ne sais même pas si je vais pouvoir accueillir ma famille cet été, parce que je dois choisir entre accueillir ma famille et exercer mon activité qui consomme de l’eau. C’est 200 litres par personne par jour”, témoigne un habitant. Les agriculteurs et éleveurs face à la sécheresse