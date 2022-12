Des streamers lancent un outil de modération sur Twitch

“Place de la Paix”, un bot que les streamers pourront ajouter à leur chat

“Place de la Paix” (PDP) est un bot que les streamers pourront ajouter à leur chat pour bannir tout utilisateur malveillant. Si bannir quelqu'un est déjà possible, la différence ici, c'est la création d'un réseau de partage de “ban list”. Les modérateurs des chaînes pourront signaler aux bots tout utilisateur qu’il souhaite surveiller. L'utilisateur malveillant sera mis sous silence pendant 24 heures avant une examination de l'équipe de modération qui pourra alors décider ou non de le bannir définitivement. Maghla dénonce le harcèlement sexuel envers les streameuses

Cette personne sera automatiquement bannie sur toutes les chaînes faisant partie du réseau PDP. Le projet encore en construction est amené à être affiné grâce à la collaboration de streamers et modérateurs via un serveur discord. Cette initiative a été mise en place suite au cyber harcèlement quotidien qu'on subit de nombreuses streameuses dont Maghla, Ultia ou encore Ava Mind et qu'elles dénoncent depuis plusieurs mois. Streameuse, Jeel raconte son histoire