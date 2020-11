Donald Trump, Joe Biden : deux discours, deux réalités.

Trump VS Biden : opposition parfaite

Les résultats des votes pour l'élection présidentielle américaine tombent peu à peu. Joe Biden et Donald Trump ont déjà fait part de leurs réactions. Leurs discours sont en opposition totale.

Opposés en tous points. Joe Biden et Donald Trump découvrent petit à petit les résultats de l’élection présidentielle. Cette dernière a eu lieu ce mardi 3 novembre. Dans la soirée, les candidats ont partagé leurs réactions.

Des candidats très confiants

Donald Trump est déjà persuadé d’avoir remporté l’élection : « Franchement, nous avons gagné cette élection. Je suis là pour vous dire que ce soir, nous pensons être en bonne voie de gagner cette élection » a-t-il annoncé. Ce à quoi Joe Biden a répondu « Ce n'est pas à moi, ni à Donald Trump, de déclarer qui a remporté cette élection. C'est une décision qui appartient au peuple américain. Mais je suis optimiste quant au résultat. »

Les candidats sont aussi tous deux persuadés d’avoir remporté l’État de l’Arizona. « Quelqu’un a déclaré que c'était une victoire pour nous », a affirmé Joe Biden. Son adversaire s’est dit, lui, confiant. Même constat pour celui du Michigan : Donald Trump et Joe Biden sont sûrs de l’avoir gagné.

Dans tous les cas, les candidats sont conscients qu’il faudra s’armer de patience avant de connaître les résultats définitifs. En effet, à cause de votes anticipés et par correspondance, le comptage est plus long.