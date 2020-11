Une vie : Donald Trump

Il est sûrement l’un des Présidents les plus marquants des États-Unis. Donald Trump a aussi été une figure de la télé-réalité et un homme d’affaires.

Donald John Trump naît en 1946 dans le Queens, à New York. Il est le quatrième enfant d’une fratrie de cinq. Ses parents s’appellent Fred et Mary Trump. À 13 ans, il entre à l’Académie militaire de New York, puis intègre l’université de Fordham avant d’obtenir un diplôme d’économie à l’université de Pennsylvanie.

Ses débuts dans l’immobilier

Dès que Donald Trump entre en études supérieures, il travaille avec son père dans son entreprise immobilière pour la classe moyenne. Quelques années plus tard, son père et lui sont poursuivis par le ministère de la Justice. Ils sont accusés de discrimination envers des familles noires américaines.

« Nous avons grandi dans une famille très raciste. Mon grand-père était raciste, antisémite et misogyne. On s'amusait bien. Donald a donc grandi avec ces choses qui étaient une seconde nature. Et j'ai souvent entendu des insultes racistes et des insultes antisémites dans ma famille, de façon très désinvolte », a d'ailleurs confié à Brut Mary Trump, la nièce du Président.

À 31 ans, il épouse Ivana Trump, une Tchèque. Elle devient sa partenaire en affaires. Ils ont trois enfants : Donald Jr., Ivanka et Eric. En 1991, ils divorcent. Ivana Trump accuse son ex-mari de viol dans une déposition.

L‘empire Trump

Donald Trump a 38 ans lorsqu’il commence à bâtir un empire de casinos à Atlantic City. Cependant, il peine à faire des bénéfices. Entre 1991 et 2009, six de ses hôtels et casinos font faillite. Il se retrouve fortement endetté dès le début des années 1990.

Il fait ensuite son retour dans le monde des affaires. Cette fois, il utilise son nom pour acquérir des licences sur des produits et propriétés. C’est ainsi qu'apparaissent les steaks, l’université, le jeu et la vodka Trump.

À 50 ans, il devient aussi propriétaire de Miss Univers. Il est accusé de comportement inapproprié envers les candidates, en coulisses.

En 2004, il devient producteur exécutif et présentateur de l’émission télé-réalité The Apprentice. À 59 ans, il épouse Melania Trump, sa troisième femme. Avec elle, il a son cinquième enfant, Barron Trump.

La politique de Trump

Après avoir remis en question la citoyenneté américaine de Barack Obama quelques années plus tôt, Donald Trump annonce sa candidature à la présidentielle de 2015. Son discours d’annonce fait polémique : « Quand le Mexique envoie ses habitants, il n'envoie pas les meilleurs. Ils n’envoient pas des gens comme vous. Ils envoient des gens qui ont beaucoup de problèmes et ils apportent ces problèmes chez nous. Ils apportent la drogue, ils apportent le crime. Ce sont des violeurs et quelques-uns, je présume, sont des gens bien. »

À la surprise générale, il obtient l’investiture du parti républicain puis devient le 45e président des États-Unis. Au cours de son mandat, il est très critiqué pour diverses raisons. Dans un livre, 43 femmes l’accusent de comportement inapproprié, dont 23 agressions sexuelles. Il est aussi le troidsième président américain à faire l’objet d’une procédure de destitution. Il est finalement acquitté.

Aujourd’hui, il affronte le démocrate Joe Biden et espère obtenir un second mandat. « Si je perds contre lui, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne vous parlerai plus jamais. Vous ne me reverrez plus jamais. »