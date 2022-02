Du coma aux JO de Pékin : Kevin Rolland raconte son histoire

"C’est fini, tu as eu un grave accident. Faut passer à autre chose." Les médecins pensaient qu'il ne pourrait plus jamais faire de ski. En 2019, Kevin Rolland a frôlé la mort en chutant de 11 mètres de haut. Aujourd'hui, le skieur freestyle est aux JO de Pékin et porte-drapeau de la France. Il raconte.