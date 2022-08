Une vie : le champion olympique Quentin Fillon Maillet

“C’est bien au-delà de mes espérances et c’est juste incroyable”

Fils d'une mère assistante maternelle et d'un père menuisier, il naît le 16 août 1992 à Champagnole, dans le Jura. Dès ses 4 ans, il va à l'école de ski et découvre à 10 ans le biathlon à la télévision. En 2015, à 22 ans, il obtient son premier podium individuel en biathlon. En 2016, c'est en relais mixte qu'il devient champion du monde avec Anaïs Bescond, Marie Dorin-Habert et Martin Fourcade. Ses partenaires le surnomment "Morbac". Quentin Fillon-Maillet pratique aussi le ski nautique, le ski-roues, le vélo, la course à pieds, le canoé-kayak, le patin sur lac gelé…

Ancien étudiant en conception industrielle, il conçoit lui-même ses carabines. Pour gagner sa vie, il est douanier. En 2018, à 25 ans, il participe à ses premiers Jeux olympiques à PyeongChang, en Corée du Sud. 48e du sprint, 44e de la poursuite, 29e de la mass start, c'est l'un de ses plus gros échecs. En 2019, il remporte sa première victoire en Coupe du monde et termine la saison N°3 mondial, devant Martin Fourcade. En 2022, il remporte 5 médailles aux JO de Pékin, dont l'or en poursuite et en 20km individuel. Il devient le Français le plus médaillé lors d'une édition des JO d'hiver.