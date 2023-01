Élisabeth Borne justifie sa réforme des retraites

A quel âge peut-on partir à la retraite en France ?

“Nous proposons que celles et ceux qui le peuvent travaillent progressivement plus longtemps. Ce choix, des majorités de droite comme de gauche l'ont fait avant nous. Ce choix, c'est aussi celui qu'ont réalisé tous nos voisins européens”. Le mardi 10 janvier, la Première ministre française, Élisabeth Borne, a annoncé l'avancée de l’âge légal de la retraite. Retraites : l'histoire d'une réforme contestée

43 ans de cotisations prévus par la réforme Touraine

“Aussi à compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030”. Actuellement, l’âge légal est fixé à 62 ans en France. “Parallèlement, nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisations prévus par la réforme Touraine pour partir avec une retraite à taux plein. Mais, nous atteindrons cette cible plus vite en passant à un rythme d'un trimestre par an : nous serons à 43 ans en 2027” a précisé Élisabeth Borne. Victor a pris sa retraite à 30 ans

“Enfin nous maintiendrons à 67 ans l'âge auquel les personnes peuvent partir à la retraite sans décote, quelle que soit leur durée de cotisations. Au total grâce au dispositif que je viens de vous présenter 4 personnes sur 10 partant en retraite chez année pourront bénéficier de départ anticipé et n'auront pas à travailler jusqu'à 64 ans” a ajouté la Première ministre. La réforme des retraites devrait également acter l’extinction des principaux régimes spéciaux. À 71 ans, Michel vit avec 850 euros de retraite par mois

Si une majorité des Français sont opposés à ce projet de réforme du gouvernement, le contexte économique est impacté par l’inflation. De son côté, le président de la République Emmanuel Macron semble déterminé à faire passer ce projet de réforme. Les principaux syndicats de salariés français ont prévu de se réunir le 19 janvier prochain lors d’une première journée de mobilisation contre ce projet de réforme des retraites. Brut a retrouvé Michel, retraité vivant dans la précarité