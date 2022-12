Emmanuel Macron interrogé sur les coupures d’électricité

“Nous allons tenir cet hiver. Ce débat est absurde. Stop à tout ça”

“Nous allons tenir cet hiver malgré la guerre et donc je demande à chacun de faire son travail : EDF, c'est de faire tourner les centrales ; celui du gouvernement, c'est qu’il y ait une planification ; celui de tout le monde, c’est qu’on déroule la sobriété. Les scénarios de la peur, pas pour moi. On reste tous unis et on avance”. Emmanuel Macron s’est exprimé à la suite du relai de potentielles coupures hivernales d’électricité.

Est-ce qu’on va se retrouver sans électricité cet hiver ?

“Ce débat est absurde. Le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ce n'est pas de transférer la peur ni de gouverner par la peur et donc le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est faire leur travail pour fournir de l'énergie, c'est tout. Et ensuite c'est d'appeler chacun la responsabilité pour qu’il y ait de la sobriété, c'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays. On a un grand modèle énergétique” a ajouté le président lors de sa déclaration publique. Qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur un interrupteur ?