En Espagne, un congé menstruel, une première en Europe

En Espagne, un congé menstruel financé à 100 % par l’Etat

Les députés espagnols ont adopté ce jeudi 15 décembre, en première lecture, ce projet de “Loi sur la Santé Sexuelle et Reproductive, et l’Interruption Volontaire de Grossesse”, appelé en espagnol, “Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”. Il inclut un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses. La durée du congé menstruel n’a pas été précisée. Il sera financé à 100 % par l’Etat dès le premier jour. Congé menstruel : le puissant discours d'Irene Montero

Il existe déjà au Japon, en Indonésie et à Taïwan

La "Ley Aborto" (Loi Avortement) prévoit d'autres mesures. Les femmes âgées de 16 et 17 ans, et les femmes handicapées, pourront avoir recours à l'avortement sans avoir besoin de l’autorisation de leurs tuteurs légaux. Le délai de réflexion de 3 jours est supprimé. Le développement de la contraception hormonale masculine, la distribution gratuite de moyens contraceptifs et de protections menstruelles dans les écoles, les prisons, et les centres sociaux sont également des sujets développés. Elle crée un congé menstruel dans son entreprise

Enfin, l’éducation sexuelle sera rendue obligatoire à tous les niveaux de l’enseignement. Seront traitées les thématiques suivantes : la diversité sexuelle, la prévention des grossesses non-désirées et des infections sexuellement transmissibles (IST), etc. Adopté avec 190 voix favorables, 154 contre et 5 abstentions, ce texte va désormais passer au Sénat. L’Espagne deviendrait le premier pays européen à intégrer la santé menstruelle dans sa législation. C'est déjà le cas au Japon, en Indonésie ou à Taïwan. Règles hémorragiques : à Lyon, cette structure les soigne