Plus de 6 000 personnes à la marche blanche en hommage à Nahel





Pour Brut, Rémy Buisine était à la marche blanche en hommage à Nahel à Nanterre. Plus de 6 000 personnes sont descendues dans les rues de Nanterre, selon une source policière, pour marquer leur soutien à la famille de Nahel, adolescent de 17 ans tué par la police mardi dernier, et exprimer leur colère. La marche blanche dont le point de départ était la préfecture de Nanterre a été organisée par la mère de Nahel. La foule a scandé “Justice pour Nahel”.

La mère de Nahel témoigne aux côtés d'Assa Traore





Après deux nuits de manifestations dans plusieurs villes du Val d’Oise et des Hauts-de-Seine notamment, le président de la République, Emmanuel Macron a appelé au “recueillement” et au “respect”. Plusieurs voitures ont été incendiées et des violences ont éclaté. Les tensions sont vives quelques jours après le drame qui a causé la mort de Nahel pour cause de “refus d’obtempérer”.

Décès de Nahel : interview de l'avocat de la famille





Ce jeudi soir, les transports, bus et tramways ne devraient pas circuler en Ile-de-France à partir de 21 heures. Le policier qui a tiré sur le jeune homme a été mis en examen pour “homicide volontaire”. Il est actuellement en détention provisoire. Mardi dernier, le 27 juin, Nahel, 17 ans, est décédé à la suite d’un contrôle de police. Il était à bord de son véhicule lorsqu’un policier a déclenché un tir. L’adolescent a été touché au thorax.

Le procureur dévoile les derniers éléments sur l'affaire Nahel