Fred Musa anime un atelier de radio avec des détenus

“Si j’ai pu leur faire évader l’esprit, le pari est gagné”

"Tu te dis que tu as quand même fait quelque chose d'utile, en tout cas j'espère utile." Fred Musa est animateur de radio connu sur Skyrock, notamment sur le programme Planète Rap. Pour aider à la réinsertion des détenus, il encadre un atelier radio dans la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Pour lui, ces rencontres sont des moyens pour les détenus de se libérer de leur détention, et de penser à leur parcours d'après.

Une radio animée par les détenus

L'animateur met en place lui-même le matériel pour l'atelier. "C'est une partie que j'ai pu récupérer à Skyrock, une partie qui a été achetée aussi, par l'asso WakeUp Café. Donc en fait, voilà, c'est des petits bouts de ficelle, mais on se démerde quand même pour donner un bel aperçu de ce qu'est la radio", explique-t-il.

Les détenus sont répartis en animateurs et rappeurs. "Ils sont tous là, ils sont en forme. Il y en a un par contre qui était très bon, en plus, qui était un des rappeurs du groupe. Et il est sorti ce matin. On m'a dit : 'Non, il ne peut pas venir parce qu'il est sorti.' Donc ça, c'est toujours une bonne nouvelle, quand quelqu'un sort."

“Il a créé une certaine cohésion avec les autres détenus”

"Alors, ça ne va pas changer la face du monde, ça ne va pas changer la face de la détention, mais juste, si on a pu apporter deux heures où j'ai pu, au moins, leur faire évader l'esprit, si tu veux, à ces détenus, ben voilà, le pari est gagné. Qu'ils puissent réfléchir à ça pendant une semaine et ensuite proposer des choses la semaine suivante. Le vrai challenge, il est là, en fait", pense Fred.

Certains détenus apprécient particulièrement cet atelier, comme l'explique l'un d'entre eux. "En septembre, quand on a commencé, on nous a appris que c'était Fred et Fab de Skyrock, les intervenants, donc on était super contents et voilà. Skyrock, ça a bercé mon enfance jusqu'à aujourd'hui, quoi. (…) Là, ce qui est bien, c'est qu'il a créé une certaine cohésion avec les autres détenus, vu qu'on a été amenés à dialoguer, à débattre avec des détenus avec lesquels on n'aurait pas forcément parlé dans la promenade ou dans le bâtiment, quoi."