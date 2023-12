Frenchie Shore, la téléréalité qui inquiète les politiques

Frenchie Shore, c’est la nouvelle émission de téléréalité diffusée à la télévision française depuis le 11 novembre sur Paramount+ et MTV France. Cette émission de téléréalité est adaptée du programme américain Jersey Shore. Le concept est simple: 10 candidats, entre 20 et 30 ans, sont réunis dans une villa du Cap d'Agde, avec pour objectif de vivre des vacances de rêve et de faire la fête. Interdite aux moins de 16 ans, l'émission est vivement critiquée pour sa vulgarité et ses nombreuses scènes de nudité. L'alcool est omniprésent et on peut également voir des rapports sexuels floutés à l'écran.

“Chaque jour, les réseaux sociaux sont submergés par des contenus de plus en plus violents, erronés et indécents. Je prendrai l'exemple de la dernière émission de téléréalité qui inonde les réseaux à la limite de la pornographie. Elle verse dans le trash et la vulgarité permanente. Combien de collégiens, combien d'écoliers sont ainsi exposés à tout ou partie de cette émission ?” a déclaré Laurent Marcangeli, président du groupe Horizons à l’Assemblée nationale. Le député corse est par ailleurs l’auteur d’une proposition de loi qui a pour objectif d’instaurer une majorité numérique à 15 ans, qui serait nécessaire pour s’inscrire sur les réseaux sociaux.





Dans Le Parisien, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a dressé le même constat. a dressé : "Pour des adolescents qui qui vont se dire la réalité des rapports humains, rapports sexuels', ça peut ça peut être en matière une entrée catastrophique.” La ministre s’est interrogée sur l’impact de cette diffusion notamment sur les mineurs, précisant que si “ce programme est déconseillé aux moins de 16 ans, n’importe qui peut tomber dessus sur les réseaux sociaux comme ça (lui) est arrivé”. De son côté, le producteur David Maceira affirme : "Nous ne sommes pas là pour faire un film pornographique. Ces jeunes gens sont hyper touchants et ont été très respectueux durant le tournage. Il ne faut pas les réduire à la vulgarité”.

Saisie à plusieurs reprises, l'Autorité de régulation des médias (Arcom), a expliqué n'avoir presque aucun pouvoir sur les programmes diffusés par les plateformes internationales. D'après elle, "c'est le régulateur du pays d'implantation qui est compétent pour agir”. L’Arcom a donc transmis les saisines à l'Allemagne et à la République tchèque, où sont basées les sociétés de production Paramount+ et MTV France.





Aux Etats-Unis, l’émission de téléréalité Jersey Shore, dont est aujourd’hui inspirée la version française, avait été enregistrée et diffusée de 2009 à 2012. La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a également déclaré : “Je me garderai bien de commenter les choix des chaînes et des plateformes, qui ont leur liberté éditoriale. (...) L’Arcom a compétence pour les plateformes au titre de protection des mineurs. Ce qui pose question, c’est l’accès aux mineurs car on est à la limite de la pornographie. On n’est pas dans le registre de la fiction, d’un film ou d’une série, avec le recul que ça implique”. Frenchie Shore est un programme télévisé produit par la société de production française Ah ! Production, qui produit également “La villa des coeurs brisés”, “La bataille des couples”, “JLC Family”.