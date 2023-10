“Aujourd'hui, c'est une grande première pour moi parce que je n'ai jamais participé à un show dans un cirque”. Cassie Audiffrin est danseuse et acrobate aérienne. Brut l’a suivie dans sa première au sein du show “Délire” présenté au Cirque d’Hiver Bouglione à Paris. Il est midi quinze quand elle arrive dans les loges pour commencer à se préparer et à se maquiller. Le spectacle démarre à 14 heures. “J'ai commencé la danse quand j'avais 5 ans. Et ensuite, à 9-10 ans, je suis partie dans une école de danse un petit peu plus professionnelle. Et à 18 ans, j'ai passé l'audition du Crazy, et j'ai commencé ma carrière à 18 ans au Crazy Horse, en tant que danseuse” explique Cassie Audiffrin.

Un jour avec le danseur étoile Guillaume Diop





Cassie Audiffrin a travaillé au Crazy Horse puis au Lido de Paris





“Deux ans après, je suis allée voir un show du Cirque du Soleil et je me suis dit: "Waouh!" J’ai adoré les aériens, donc tout ce qui était trapèze, tissu, sangle ou cerceau. Tout ce qui était dans les airs, j'ai adoré, donc je me suis dit : "Let's go, commence une formation.” J'ai commencé une carrière d'artiste acrobate au Lido de Paris, et cela pendant presque 7 ans” ajoute la danseuse et acrobate aérienne. Après le maquillage, place à l'échauffement. “Faut bien échauffer le dos et les épaules pour ne pas se blesser. Les tendons, les cartilages, et tout ça, il faut bien les protéger et les muscler. Donc je dirais que c'est une discipline, quand même, qui demande un petit peu plus d'efforts”.

Danseur de ballet, il reproduit les chorégraphies du cinéma





Son numéro inclut un changement de tenue. La jeune femme n’aurait que quelques minutes pour se changer. En attendant, elle prépare son autre tenue. “C'est très précis, parce que c'est un changement rapide sur scène, donc faut que tout soit bien plié comme il faut. Il n'y a pas une minute à perdre, quoi. Pas une seconde, même, je dirais” déclare Cassie Audiffrin. Place ensuite à la vérification des mousquetons et des vis de son équipement. Puis se sont les derniers échauffements avant d’entrer en scène... Quelques minutes plus tard, la jeune femme retrouve les coulisses, soulagée et heureuse de sa performance : ”Je kiffe, je fais mon numéro à fond, c'est vraiment le lâcher-prise tout en restant en contrôle”.

Grand jour : le premier défilé de Lucenda, jeune styliste