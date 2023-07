Travailler à Vivre FM a été une “vraie délivrance”





“Ca ne se voit pas forcément mais je suis en situation de handicap. Je présente des troubles autistiques légers”. Léo Tassel anime durant toute la durée du Tour de France l’émission radio “Le Tour de Léo” sur Vivre FM. “C’est la déclinaison du “Monde de Léo” que l’on trouve de septembre à fin juin sur Vivre FM. C’est la version Tour de France, la version locale. Généralement, on est en direct de 10h à 11h30” explique le jeune homme. A cette occasion, il réalise pendant 3 semaines des “émissions inclusives”. Pour lui, travailler à Vivre FM a été une “vraie délivrance, parce que pour la première fois, je me sens écouté, compris. On m'appelle l’animateur vedette enfin alors qu'avant je devais toujours me battre et j'étais un peu derrière, caché.

Enfant, Léo Tassel se souvient avoir été un enfant “beaucoup dans (sa) bulle. C’était très compliqué pour moi de parler avec les autres, je faisais des crises. Aujourd’hui, les difficultés que je vais avoir, c’est de la fatigue. Je vais aussi mettre plus de temps à faire certaines choses, à comprendre”. Il a su qu’il voulait devenir animateur radio à l’âge de “13 - 14 ans” : “Il paraît que déjà à 3 ans chez le médecin, je faisais le spectacle dans la salle d’attente”. Son monde de l’autisme, il le décrit comme “un monde de joie, de couleurs, de curiosité, de sport, un monde où on essaie d'être un peu plus juste et où on se met à la place de l'autre aussi”.

“Le handicap, on peut en faire une force aujourd’hui”





Il est aujourd’hui un animateur phare de Vivre FM. “Léo c'est le professionnalisme jusqu'au bout des doigts, il est complètement dans l'ADN de Vivre FM, il incarne la différence, il incarne aussi la tolérance, il incarne la gentillesse et puis il a un lien intergénérationnel très très fort” commente Jason, directeur d’antenne de Vivre FM.

Lorsqu’il travaille à Vivre FM et qu’il est au micro, Léo Tassel “oublie (son) handicap” : “Ce que j'aimerais c'est que toutes les personnes qui sont en situation de handicap oublient qu’elles sont en situation de handicap et moi c'est ce qui m'arrive” car “le handicap, on peut en faire une force aujourd’hui et beaucoup de gens le comprennent. Il faut juste prendre le temps de comprendre ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien”.

