Le retour du Tour de France femmes

“C'est complètement historique. Depuis 1989, il n'y a pas eu de Tour de France femmes”

"Quand j'ai commencé le vélo, on n'en parlait pas du tout, du Tour de France féminin, on voyait les hommes à la télé mais… Moi, je ne me suis jamais dit qu'un jour il y aurait un Tour de France pour les femmes et encore moins que j'y serais. Pouvoir être là aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de grand." Cette année, le Tour de France des femmes fait son grand retour. Et la dernière fois que cet événement s'est produit, c'était en 1989. "Enfin, les filles méritent ce qui leur arrive. Ce n'est pas un Tour de France au rabais, il y a les mêmes infrastructures que pour les hommes, les filles seront logées à la même enseigne", explique Marion Rousse, Directrice du Tour de France femmes.

Ancienne championne de France sur route en 2022, Marion se souvient de la précarité de son sport et la complexité de vivre de sa passion quelques années auparavant. "Je faisais les courses les plus importantes du monde, les coupes du monde à l'époque, et mes parents étaient obligés d'attendre mon coup de fil le soir pour savoir ce que j'avais fait en course parce que, même sur Internet, on n'existait pas. J'avais le statut de professionnelle mais il fallait que j'aille travailler pour avoir un salaire."