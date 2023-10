“C'est un Sheltersuit”. Un “Sheltersuit”, c’est un mix entre une veste et un sac de couchage. Il est fabriqué aux Pays-Bas et il est à destination des personnes sans-abri. “Nous avons commencé en 2014. Depuis, on a été très actifs, et on a produit environ 25 000 Sheltersuits” explique Anca Axinte, chargée de communication de la Sheltersuit Foundation. Elle ajoute: “Ils sont distribués à l'échelle mondiale, en cas d'urgence, comme les séismes qui ont eu lieu en Turquie et en Syrie. Nous supervisons toutes personnes ayant besoin d'un abri immédiat, car ceci est juste un outil de premier secours et pas une solution finale pour nous. On les fournit aussi à des camps de réfugiés, où les personnes ont besoin d'avoir accès à un refuge”.

"Le père de l'un de ses meilleurs amis est mort une nuit, à la suite d'une hypothermie"





“Pour faire un Sheltersuit, il faut 8 heures de travail. On utilise des tissus spécifiques qu'on réadapte pour leur donner une seconde vie. Par exemple, la couche extérieure est faite à partir de toile de tente pour qu'elle soit résistante aux éléments: la pluie, la neige, le vent, peu importe, vous êtes à l'abri ! À l'intérieur, on utilise trois sacs de couchage pour faire le doublage de tout le Sheltersuit. En fait, chaque Sheltersuit est unique. C'est un vêtement adaptable et fonctionnel, puisque le Sheltersuit peut se transformer en veste. Le but, c'est d'être libre de ses mouvements. Puis, la nuit, quand on veut aller dormir, il suffit de relier la partie inférieure” décrit Anca Axinte.

“Sheltersuit est une entreprise à but non lucratif. On fonctionne uniquement grâce à des aides financières et des dons. Balenciaga est l'un de nos plus grands donateurs. On a besoin de quelque chose qui fonctionne de manière 100% sûre, ça ne peut pas être défectueux. On utilise vraiment du matériel de pointe. L'essentiel, c'est de créer un vêtement aussi chaud et confortable qu'un câlin” explique Rozanne Eggenkamp, assistante responsable de production. Dans son équipe, à l’atelier, “la plupart des personnes travaillant ici sont des réfugiés qui ont dû fuir leur pays, comme l'Ukraine, la Turquie ou encore la Syrie. On leur propose donc des cours de néerlandais. En plus, on fait appel à une coach, qui peut les aider s'ils rencontrent des problèmes administratifs ou pour se loger. Ils sont libres de demander de l'aide pour qu'on puisse les accompagner. Des locaux ont aussi commencé à travailler avec nous il y a quelques années”.

"Il s'est saisi de tout ce qui traînait et il a fabriqué un truc. Et voici le premier Sheltersuit qu'il a créé"





Originaire de Syrie, Fadi est chef d’atelier. “J'ai commencé à travailler en Syrie, chez vers l'âge de dix ans. J'ai ensuite travaillé pendant sept ans. Puis j'ai voyagé à l'étranger. J'ai pris des cours pour obtenir un diplôme en design et en fabrication de robes. Mon métier consiste essentiellement à faire des vêtements. Je dirais que ça me passionne pour deux raisons. J'apporte ma pierre à l'édifice. Et je peux travailler sur un vrai produit. On essaye de créer les meilleurs vêtements qui soient. C'est l'idée”.

A l’origine, l’idée est venue du fondateur de Sheltersuit Foundation, Bas Timmer: “Je m'exprime au nom de Bas Timmer. Le père de l'un de ses meilleurs amis est mort une nuit, à la suite d'une hypothermie, parce que l'abri n'était pas ouvert. Il a été retrouvé le lendemain matin. À l'époque, Bas était étudiant en stylisme. A l'époque, quand il a appris la nouvelle, il s'est dit: “Attends, je fabrique des vêtements pour les gens tandis que d'autres meurent, dehors, parce qu'ils n'ont pas d'habits pour les protéger. Il y a peut-être quelque chose à faire." Il n'a pas réfléchi, il s'est saisi de tout ce qui traînait et il a fabriqué un truc. Et voici le premier Sheltersuit qu'il a créé. Il en a fait don à quelqu'un tout de suite, et ça a beaucoup aidé cette personne. Depuis, il s'est dit: on le fait !"” déclare Anca Axinte, chargée de communication de la Sheltersuit Foundation.

