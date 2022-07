Ils racontent leur mariage gay et hindou en Inde

“Il a demandé : “Où est la mariée ?” Il n’y en a pas, il y a deux mariés !”

En Inde, où le mariage gay n'est pas légal, ces deux hommes se sont dit oui au cours d'une cérémonie traditionnelle fastueuse. L'histoire d'Abhishek Ray et Cheitan Sharma a commencé pendant le confinement. "Dans l'une de nos discussions, Abhishek a mentionné qu'il rêvait d'aller au Taj Mahal avec son petit ami. J'ai gardé ça en tête et j'ai organisé une excursion à Agra, quand il était à Delhi, et devant le Taj Mahal, je l'ai demandé en mariage, avec une bague" explique Cheitan. Le couple a rapidement voulu se marier. Ils ont d'abord pensé organiser une cérémonie intime, mais Chetan rêvait d'une grande fête.

L'organisation n'a pas été de tout repos. Légalement, leur mariage n'est pas reconnu. Dans l'ensemble, ils ont été surpris que tout se soit si bien passé. "Je me souviens d'un incident, quand on choisissait le menu et que le chef a demandé le nom des mariés. Je lui ai donné nos noms et il m'a dit : "Vous êtes sérieux ?" Et on a dit : "Oui, on se marie tous les deux !" Il a demandé : "Où est la mariée ?" J'ai dit "il n'y a pas de mariée, il y a deux mariés" et il y a eu un silence" se souvient Cheitan. Le prêtre leur a apporté son soutien… "Il a dit : "Ce que vous faites, ça fait progresser la société." Pour les hindous, un mariage, c'est la réunion de Lakshmi et Narayan. Dans notre cas, il a dit que c'était la réunion de deux Narayan, la réunion de deux âmes, et il a accepté de nous marier" explique Abhishek. Le couple a aussi reçu beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux.