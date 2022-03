Inde : cette adolescente combat les mariages d’enfants

“J’ai essayé d’expliquer à mes parents que ce n’était pas bien”

En Inde, cette adolescente de 16 ans a échappé à un mariage forcé. Aujourd’hui, Radha lutte pour empêcher d’autres mariages d’enfants dans son village.

“Quand j’ai appris que j’allais me marier, j’avais 16 ans. J’ai essayé d’expliquer à mes parents que ce n’était pas bien.”

Les mariages d’enfants sont illégaux en Inde, mais ils sont toujours pratiqués en raison de la pauvreté et des traditions patriarcales.

En 2020, on a compté 785 mariages illégaux selon la loi sur l’interdiction des mariages d’enfants.

“Je suis en terminale. Je veux devenir professeur”

Radha vit dans le village de Tikait Tola, dans le district de Koderma de l'État du Jharkhand en Inde. Ses parents ont décidé de la marier en juin 2021.

“Je suis en terminale. Je veux devenir professeur. C’est mon rêve depuis l’enfance.”

Radha est activement impliquée dans le Mouvement pour sauver l’enfance créé par Kailash Satyarthi, militant du droit des enfants et prix Nobel de la paix. Elle connaissait donc les lois interdisant le mariage des enfants.

“Se marier avant 18 ans est un crime, et quelqu’un qui se marie avant 18 ans rencontrera de nombreux problèmes.”

“Je veux mettre fin à ça”

Elle a essayé de raisonner ses parents, sans succès. “J’en ai parlé aux gens du Mouvement pour sauver l’enfance, qui sont venus chez moi parler à mes parents, mais ils n’ont pas écouté.”

Elle a alors demandé à la famille de son fiancé d’annuler le mariage. “Ils ont refusé, alors je les ai menacés de porter plainte. J’ai essayé de les convaincre pendant 25, 26 jours, mais ils refusaient de m’écouter.”

Les familles craignaient que annuler le mariage les déshonore, mais elles ont fini par accepter après des semaines de persuasion.

“Je veux mettre fin à ça, pour que ça n’arrive plus et que nous ayons tous la possibilité de faire quelque chose de notre vie. Les filles renoncent trop souvent à leurs rêves à cause de leurs parents et de la société.”

“Ces trois derniers mois, on a mis fin à 21 mariages d’enfants”

Aujourd’hui, Radha continue ses études et se bat pour aider d’autres enfants. “Les enfants qui n’ont pas d’argent ou ne peuvent pas étudier, je les fais venir chez moi pour leur faire la classe.

Au Parlement des enfants, on aide les enfants qui sont forcés à travailler, se font abuser ou sont mariés de force. On les libère tous. Ces deux ou trois derniers mois, on a mis fin à 21 mariages d’enfants.”

Elle a fait face à de nombreuses protestations. “Les gens se fâchent et ne sont pas d’accord. Ils disent toutes sortes de choses et je dois les écouter pour aider ceux qui en ont besoin.”

Elle est déterminée à continuer de se battre. “Avant de changer le monde, on doit se changer soi-même. Si on n’arrive pas à se comprendre et à évoluer, on ne pourra pas changer le monde.”

