Insécurité : ce qu'en dit Jean-Luc Mélenchon

“J’en parle. Par contre, il y en a qui passent leur temps à ça”

Votre question posée à Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise à l’élection présidentielle 2022, était : “Les thèmes de l’insécurité, le vandalisme et les vols avec violence sont inexistants dans votre rhétorique. Ils sont bien réels dans notre quotidien. Pourquoi ?”.

Jean-Luc Mélenchon : “Je ne sais pas où vous voyez ça. Moi, j'en parle, mais à proportion des questions qu'on me pose. Si on ne m'en pose pas, je réponds pas. Par contre, il y en a qui passent leur temps à ça et puis qui veulent que tout le monde ne parle que de ça.”

“Une fois par an, quand la loi arrive, je donne mes propositions”

“Je suis législateur, vous savez que je suis là depuis longtemps. Une loi par an sur la sécurité, ça fait 30 ans que ça dure. Eh ben j'en parle une fois par an, quand la loi arrive, et je donne mes propositions.”

“Pourquoi vous posez pas la question aux autres ? Je ne dis pas vous, je ne vais pas m'engueuler avec vous, mais pourquoi on ne leur demande pas, ça fait 30 ans que vous nous cassez les pieds tous les ans avec une loi sur l'insécurité qui toujours vous conduit à montrer du doigt les mêmes.”

“Pourquoi ce système-là ne marche pas ? (…) Ça, c'est la bonne question”

“Comment ça se fait que c’est de pire en pire alors qu'il y a de plus en plus de lois qui sont sévères, elles punissent. Y a rien qui marche. Posez-vous des questions. Ça, c'est la bonne question. Pourquoi ce système-là ne marche pas et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Moi, j'ai dit ce qu'on peut faire d'autre.”

