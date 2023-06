Abaissement de l’âge du permis de 18 ans à 17 ans

“Je vous confirme qu’à partir de janvier 2024, on pourra passer son permis à 17 ans et conduire à 17 ans” et ce, dans les mêmes conditions qu’actuellement. C’est ce qu’a confirmé Elisabeth Borne, dans une interview donnée à Brut. L’âge minimal est actuellement de 18 ans. La Première ministre a qualifié cette mesure de “vrai plus”, en particulier pour les jeunes en apprentissage.

Aide financière de 500 euros pour certains jeunes

Elisabeth Borne a également déclaré apporter une aide financière de 500 euros pour les jeunes scolarisés dans un lycée professionnel afin de financer leur permis de conduire. Cette mesure réclamée depuis longtemps aurait pour objectif d’améliorer la mobilité des jeunes en France. Si la Première ministre a conscience que cette mesure “n’intéresse pas” tous les jeunes conducteurs, elle pourrait intéresser certains territoires, en particulier les territoires ruraux.

Un renforcement de “l’apprentissage sur le code de la route”

“Il y a des territoires dans lesquels les jeunes doivent aller dans leur centre de formation des apprentis” ou autrement rejoindre l’entreprise dans laquelle ils réalisent leur apprentissage puis rentrer chez eux, parfois à plusieurs kilomètres. Et “c’est une véritable galère” commente la cheffe du gouvernement. En réponse aux associations de prévention routière, la Première ministre s’est voulue rassurante : “On restera très attentifs sur le niveau demandé à un jeune pour obtenir son permis de conduire”, rappelant que l’exigence de l’examen sera le même qu’à 18 ans.

Elisabeth Borne a ajouté que le gouvernement prévoyait un renforcement de “l’apprentissage sur le code de la route” en établissement scolaire : “On est en train de renforcer les attestations de sécurité routière pour en faire des sortes de précode, passées au collège et au lycée. Chez nos voisins qui ont mis en place le permis à 17 ans, on a pu constater qu’il n’y avait pas eu davantage d’accidents. Ce n’est pas spécifiquement chez les jeunes de 17 ans qu’il y a des accidents”. Dans d’autres pays de l’UE, il est déjà possible de conduire à l’âge de 17 ans. C’est notamment le cas en Allemagne, en Slovaquie ou en Irlande. Cette mesure fait partie du Plan interministériel sur la jeunesse portée par la cheffe du gouvernement.