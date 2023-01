L’hijab et la combinaison intégrés dans l’uniforme British Airways

D’autres compagnies aériennes cassent les codes traditionnels vestimentaires

La compagnie aérienne British Airways n'est pas la première compagnie à assouplir les codes vestimentaires des hôtesses et stewards, historiquement très strictes. Voici quelques exemples. Pour rappel, le dress code en question, c'était souvent l'obligation de porter des jupes, des talons d'une certaine hauteur, d'être maquillée, pas le droit au tatouage, etc. En novembre dernier, British Airways avait déjà annoncé laisser le choix à l'équipage quel que soit leur genre de se maquiller ou non et de porter les accessoires qu'ils souhaitent.

En septembre 2022, la compagnie canadienne low cost WestJet a lancé une collection présentée comme inclusive avec des uniformes non genrés, adaptables à toutes les morphologies. Des badges facultatifs sont aussi proposés pour ajouter les pronoms auxquels s'identifient les agents de bord. Autre exemple : la compagnie low cost d'Air France, Joon, qui n'existe plus depuis 2019, cassait les codes traditionnels et présentait une collection avec doudounes et baskets.

D'autres compagnies continuent en revanche d'imposer des uniformes très stricts et des hôtesses dénoncent les stéréotypes sexistes que perpétuent certaines de ces tenues. Selon une étude de l'Association Flight Attendants en 2018, 60 % du personnel navigant américain a subi du harcèlement sexuel au cours de leur carrière.