La cagnotte a été lancée par Jean Messiha, ancien porte-parole d'Éric Zemmour à la présidentielle





La cagnotte en soutien à la famille du policier dépasse le million d'euros et ne sera pas supprimée. Cette cagnotte lancée sur Gofundme par Jean Messiha, l'ancien porte-parole d'Éric Zemmour à la présidentielle et ancien du Rassemblement national, a provoqué de vives réactions. De nombreuses personnes et quelques personnalités politiques l’ont jugée indécente et réclamé sa suppression.

Le témoignage d'un des passagers de Nahel





Ce lundi 3 juillet à 15h35, le montant de celle-ci est de 1 597 80 €, elle dépasse le montant de celle qui a été ouverte pour la famille de Naël qui recueille 207 806 €. Sur Twitter, son créateur s’est félicité du succès en écrivant : “Chers amis, Ce soir les gaucho-collabos font une syncope. Tenez-vous bien : la cagnotte que j’ai lancée pour la famille du policier Florian M DÉPASSE CELLE CRÉÉE EN FAVEUR DE LA MÈRE DE NAHEL. Paraît que les internautes sont indignés. Vraiment ? Vous êtes indignés ? Pas moi…”





Le site américain Gofundme a finalement déclaré ce matin que la cagnotte est conforme aux conditions d'utilisation car les fonds seront versés directement à la famille. Elle ne sera donc ni bloquée ni supprimée. Dans l’annonce de la cagnotte, Jean Messiha a écrit : “Soutien pour la famille du policier de Nanterre, Florian. M qui a fait son travail et qui paie aujourd’hui le prix fort. Soutenez-le MASSIVEMENT et soutenez nos forces de l’ordre !”

Mort de Nahel : des tensions dans plusieurs villes en France





La plate-forme souligne auprès de BFM TV que les cagnottes dont les fonds seront utilisés pour la défense juridique d'un crime violent ou les pages contenant des propos haineux ne sont pas autorisées et seront supprimées. En janvier 2021, la justice française avait annulé la cagnotte Leetchi en soutien à l’ex-boxeur Christophe Dettinger qui avait frappé un policier. Le tribunal avait jugé l’objet de la cagnotte contraire à l’ordre public.

Décès de Nahel : l'avocat de la famille s’exprime





Le policier qui a tiré mortellement sur Nahel, 17 ans, à Nanterre, pour “refus d’obtempérer” a été placé en détention provisoire. Sur les 53 000 contributeurs de la cagnotte, la plupart ont laissé des montants s’élevant de 5 à 20 000 euros, pour un don moyen de 23 euros. Le 3 juillet, à la sortie d’une réunion avec l’ensemble des groupes politiques sur les événements, la Première ministre Elisabeth Borne a affirmé que “le fait qu’effectivement ce soit une personne proche de l’extrême droite qui a lancé cette cagnotte ne contribue pas sans doute à apporter l’apaisement”.

Mort de Nahel : Emmanuel Macron appelle au calme