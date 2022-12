La chaîne YouTube de Norman Thavaud a été démonétisée

Norman Thavaud est le 3e youtubeur français avec près de 12 millions d'abonnés

Après sa garde à vue, la plateforme a annoncé suspendre toute monétisation de ses vidéos. Il ne tirera donc plus aucun revenu de ses contenus. Ce n’est pas la première fois que de telles sanctions sont prises en France par YouTube. En 2020 et 2021, les comptes d'ExperimentBoy et de Marvel Fitness avaient elles aussi été privées de revenus suite à des dépôts de plainte pour corruption de mineurs et pour harcèlement. On fait le point sur l’enquête concernant Norman Thavaud

YouTube explique que les créateurs souhaitant monétiser leurs vidéos doivent respecter des consignes tant dans les contenus qu’ils publient sur la plateforme qu’en dehors de celle-ci. “Si nous constatons que le comportement d’un créateur (sur YouTube ou en dehors) nuit à nos utilisateurs, notre communauté, nos employés ou notre écosystème, nous pouvons adopter des mesures pour les protéger” a déclaré YouTube. Le youtubeur Norman Thavaud en garde à vue

L’entreprise américaine peut également prendre d’autres sanctions comme déréférencer des vidéos ou supprimer un compte. Celui qui s’est fait connaître en tant que Norman fait des vidéos est le 3e youtubeur français avec près de 12 millions d'abonnés. Il avait été placé en garde à vue lundi puis relâché 36 heures plus tard, dans le cadre d’une enquête pour viol et corruption de mineurs. Le Youtubeur Le Roi des Rats a enquêté sur les sites de rencontre pour ado