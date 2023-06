Lindsay subissait un harcèlement persistant





Le tragique suicide de Lindsay, une adolescente de 13 ans, a suscité une vague de consternation et d'indignation en France. La famille de la jeune fille a décidé de porter plainte contre le collège, l'académie de Lille, ainsi que la police, les accusant de "non-assistance à personne en péril". Une quatrième plainte a également été déposée contre Facebook et Instagram. Les réseaux sociaux sont accusés de ne pas avoir respecté leurs obligations envers Lindsay.

Harcelée, Dinah s'est suicidée à 14 ans : son frère témoigne





Dans une lettre rédigée plusieurs mois avant son décès, Lindsay avait décrit une situation de harcèlement persistant. Elle faisait état "d'insultes matin et soir, de moqueries et de menaces". Selon sa mère, le harcèlement a continué même après la mort de sa fille. L'académie de Lille affirme avoir pris des mesures en lançant une commission sur le harcèlement et en prononçant des sanctions disciplinaires. Cependant, Lindsay estimait que l'établissement n'avait pas suffisamment écouté ses plaintes, voire l'avait découragée de se plaindre.





L'académie de Lille a affirmé avoir pris des mesures





La famille de Lindsay a décidé de porter plainte contre le collège, l'académie de Lille et la police pour "non-assistance à personne en péril". Ils estiment que ces institutions n'ont pas pris les mesures nécessaires pour protéger Lindsay et prévenir son suicide. De plus, une plainte a été déposée contre Facebook et Instagram, reprochant aux réseaux sociaux de ne pas avoir respecté leurs obligations envers Lindsay, notamment en ne prenant pas les mesures adéquates pour lutter contre le harcèlement en ligne.

Sa sœur s'est suicidée après avoir été harcelée : Agathe témoigne





L'académie de Lille a affirmé avoir pris des mesures dès qu'elle a été informée du harcèlement subi par Lindsay. Une commission sur le harcèlement aurait été mise en place et des sanctions auraient été prononcées. Cependant, la famille de Lindsay remet en question l'efficacité de ces mesures et accuse l'établissement d'avoir négligé les appels à l'aide de la jeune fille.





L'avocat de la famille reproche au ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, de ne pas avoir rencontré ni même appelé la famille de Lindsay. Cette absence de communication a été perçue comme un manque de soutien de la part des autorités compétentes. Par ailleurs, quatre mineurs ont été mis en examen pour "harcèlement scolaire ayant conduit au suicide". Une personne majeure a également été inculpée pour "menaces de mort". Tous les mis en examen ont été placés sous contrôle judiciaire.

Lucas, 13 ans, s’est donné la mort le 7 janvier 2023