La PMA pour toutes, une promesse de campagne encore repoussée

À quand la PMA pour toutes ?

Cette promesse de campagne d’Emmanuel Macron est sans arrêt repoussée…

Le 24 février 2017, en pleine campagne présidentielle, Emmanuel Macron affirmait être favorable à l’extension de la PMA aux femmes seules et aux couples femmes de même sexe. « C’est une innovation médicale aujourd’hui encadrée, il n’y a pas de raison d’avoir cette discrimination. J’attendrai que le Conseil national, la Commission nationale d’éthique, rende l’avis qui lui est demandé. Ça doit être juste après l’élection », assurait-il alors.

Pourtant, à ce jour, l’extension de la PMA à toutes les femmes n’est pas encore en vigueur. Voici comment la situation a évolué en trois ans.

20 juillet 2017

Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations : « L’avis du CCNE est tout à fait en conformité avec les engagements de campagne du président de la République et avec notre position. »

« C’est-à-dire que nous ouvrirons effectivement la PMA, mais nous voulons avoir un débat serein et apaisé sur ce sujet, avec comme boussole permanente l’intérêt de l’enfant. Et en préservant les couples et les familles des insultes et des actes homophobes qui peuvent survenir lors des débats de ce type. »

18 juillet 2018

Benjamin Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement : «* Je comprends l’empressement, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.* »

12 juin 2019

Édouard Philippe, Premier ministre : « Les États généraux de la bioéthique se sont achevés il y a un an. Le Parlement s’est également saisi de ces questions. Le projet de loi que le gouvernement s’est engagé à préparer pour tirer les conclusions de ces travaux est prêt. Conformément aux engagements du Président de la République, il autorise le recours à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. »

19 septembre 2019

Agnès Buzyn, ancienne ministre des Solidarités et de la Santé : « Nous ferons tout pour que la loi soit votée avant l'été prochain. Nous allons travailler au calendrier parlementaire, et il est fort probable qu'il n'y aura pas de CMP conclusive entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc il y aura plusieurs allers-retours. L'idée, c'est qu'elle soit adoptée avant l'été. La PMA pour toutes les femmes sera ouverte immédiatement dès la loi promulguée. »

21 mai 2020

Gilles Legendre, président du groupe LREM à l’Assemblée nationale : « J’espère que nous pourrons adopter la PMA d’ici la fin du quinquennat. Avant l’été, c’est impossible pour deux raisons. Pour une raison de calendrier : nous n’avons plus beaucoup de temps et nous avons des textes importants, très liés à la situation économique d’urgence ou à la situation sanitaire d’urgence. »

« Par ailleurs, je vous rappelle qu’aujourd’hui, les hémicycles, Sénat et Assemblée, travaillent à effectifs réduits pour respecter, tout bêtement, comme tous les Français, les règles sanitaires. »