La pression du mariage que subissent les Indiennes

“Les gens croient que le mariage complète une femme”

“Quand tes amis seront mariés, plus personne ne s’intéressera à toi.” “Si tu ne te maries pas, sur qui t’appuieras-tu quand tu seras vieille ?” “Pose-toi.” En Inde, voici ce qu’entendent quotidiennement ces jeunes femmes encore célibataires. Mais ces Indiennes ne veulent pas se marier avec des hommes malgré la pression de leur famille. “J’ai écouté ce qu’on me disait, je me suis mariée. Mon mari était violent, je l’ai quitté et maintenant, on me redit la même chose”, avoue Rupinder, une pâtissière âgée de 28 ans. Inde : cette adolescente combat le mariage d’enfant

“On avait diagnostiqué à ma mère un cancer. Les gens venaient nous voir et me disaient une seule chose : ‘Marie-toi.’ Pourquoi ? ‘Ta mère veut te voir te marier.’ Mais ma mère ne voulait pas que je me marie si jeune”, souffle Garima, avocate. “Vous savez, les gens croient que le mariage complète une femme”, explique l'Indienne. “Je ne suis pas un puzzle qui cherche la pièce qui lui manque”, répond Sreejoni. Why Loiter : les féministes envahissent les rues en Inde