Le ministre Bruno Le Maire répond à vos questions sur Brut

“Tout a augmenté, je ne vais pas vous dire le contraire”

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a été interviewé par Brut. Il a répondu à vos questions et à celles de notre journaliste Rémy Buisine. Évolution de l’inflation, pouvoir d’achat, consommation, crise de l'énergie, col roulé … Retour sur les déclarations du politique, notamment sur l’inflation qui touche la France. “Ce que nous anticipons, c'est qu'on va garder un niveau d'inflation très élevé dans les mois qui viennent, on est aujourd'hui en octobre. Novembre, décembre, janvier, février, on va encore avoir des prix qui vont être très élevés. (…) Je ne vais pas dire aux gens qui me regardent aujourd'hui : ‘Ne vous inquiétez pas, les prix alimentaires vont baisser demain.’ Ce n'est pas vrai. (…) Je pense qu'à partir du milieu de l'année 2023, les prix vont commencer à baisser.” Voilà à quoi est dûe la flambée des prix en France

Il est également revenu sur sa volonté de porter des cols roulés l’hiver, à la place de la classique tenue chemise et cravate. Une décision qui a agité l'espace médiatique français. “C'est un truc totalement dingue. Vous faites une émission de 20 minutes, vous parlez du pouvoir d'achat, vous parlez du budget 2023, vous parlez de la situation de l'énergie, la sobriété énergétique, vous dites que dans votre bureau, s'il fait 18 ou 19, vous allez mettre un col roulé, et ça part en live. (…) Il n'y a aucun message. Je vais vous le dire très clairement : j'ai recommandé à personne de s'habiller de telle ou de telle façon.” En 1973, les Français déjà appelés à faire des économies d’énergie