Le passage du vote à 18 ans en 1974

“On sent plus qu’on a un poids en fin de compte, aux prochaines élections, on va voter”

"Je pense que c'est une bonne chose parce que si on estime qu'à 18 ans les gens sont aptes à faire leur service militaire, donc à s'engager et à faire la guerre, ils sont aussi capables de voter". Lors de micro-trottoirs, les jeunes femmes et hommes Français donnent leur avis sur le passage du vote de 21 à 18 ans en France. "18 ans, c'est peut-être trop jeune. Il faudrait fixer peut-être à moyen terme à 19 ou 20 ans" explique un autre.

Le droit de vote à 18 ans a été accordé à tous les jeunes du pays le 7 juillet 1974 par le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. 2 millions de jeunes sont alors concernés. "Je pense que cette loi est bonne car elle libère le jeune et surtout, elle fait participer le jeune dans la vie politique française. Nous avons maintenant, avec les années qui avancent, nous avons une autre manière de s'intéresser à la politique qui n'est plus superficielle comme le faisaient nos parents et qui est beaucoup plus profonde. Et nous essayons de nous intéresser aux problèmes qui nous entourent beaucoup plus qu'avant" précise un autre des futurs jeunes électeurs concernés par la prochaine élection nationale.